İsrail'in Beyrut'un Sahil Bölgesine Saldırısında En Az 7 Kişi Öldü

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İsrail ordusu, ABD güçleriyle yakın koordinasyon içinde gece saatlerinde "İran'daki hedeflere yönelik geniş çaplı" yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını açıkladı.

İsrail ordusu ayrıca Beyrut'ta Hizbullah'a ait karargahlar olduğunu iddia ettiği 10 noktanın 30 dakika içinde vurulduğunu bildirdi.

Bölgede gerilim devam ediyor. Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine yönelik füze saldırılarını sürdürdüğü, İsrail'in ise gece saatlerinden İran'dan fırlatılan roketleri hava savunma sistemleriyle engellediği belirtildi.

