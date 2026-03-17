İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırılarda 1 kişi öldü

İsrail ordusunun, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

AA muhabirinin bölgeden aktardığına göre, İsrail ordusu öğle saatlerinde Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 3 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı 16 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 886 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 141 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.