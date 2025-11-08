İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırısında 16 Kişi Yaralandı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'taki Beyta beldesinde, Filistinli çiftçiler, gazeteciler ve yabancı aktivistlere saldırısı sonucu 16 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrailliler, çiftçiler, gazeteciler ve yabancı aktivistlere saldırdı.

Açıklamada Kızılay ekiplerinin darbedilerek yaralanan 16 kişiye ilk yardım uyguladığı ve hastaneye naklettiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre ise Beyta Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Hamayil, İsraillilerin, beldenin Cebel Kammas bölgesinde zeytin hasadına katılanlara saldırdığını kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.