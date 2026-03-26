Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da bir Filistinliyi başından ağır şekilde yaraladı

Güncelleme:
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Beytüllahim'de bir Filistinliyi başından vurarak ağır yaraladıkları bildirildi. Saldırılarda birçok Filistinli zarar gördü.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bir Filistinliyi başından vurarak ağır şekilde yaraladığı belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Beytüllahim'in doğusundaki Harmele bölgesinde Filistinlilere gerçek mermi ve taşla saldırdı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu saldırıda başından gerçek mermiyle vurulan bir Filistinli ağır şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Bir başka Filistinli ise başına taş isabet etmesi sonucu yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda çok sayıda tutuklama
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam

İntihar eden fenomenin babasıyla ilgili gerçek şaşırttı

İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti

İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti
Kardeşinin Instagram mesajlarına bakınca şok oldu

Kardeşinin Instagram mesajlarına bakınca hayatının şokunu yaşadı
Alman yetkililer, 'Volkswagen ile İsrail silah şirketi Rafael arasında ortaklık kurulabileceği' iddialarını yalanlamadı

Otomotiv devi, skandal İsrail iddiasını yalanlamadı
Uğurcan Çakır'a protesto hazırlığı

Uğurcan'a protesto hazırlığı
İran üzerinde kuş görünümlü insansız hava aracı görüntülendi

İran'ı alarma geçiren görüntü! Bildiğiniz bütün kuşları unutun