İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 6 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Tubas ilinde gerçekleştirdiği saldırılarda 6 kişi yaralandı. Filistinli köylüler, hayvanlarını korumaya çalışırken gerçek mermiyle ateş açan İsrailli gaspçılara karşı direndi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas ilinde düzenlediği saldırılarda 6 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin saldırılar sonucu çeşitli şekillerde yaralanan 6 kişiye müdahale ettiği ve yaralıların hastanelere nakledildiği belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de İsrail ordusunun koruması altında Tubas'ın doğusundaki Akabe köyüne baskın gerçekleştirdi.

İsrailli gaspçıların, onlarca küçükbaş hayvanı çalma girişimi sırasında kendilerine engel olmaya çalışan köy sakinlerine gerçek mermiyle ateş açtığı belirtildi.

İsrail askerlerinin ayrıca köyden 7 kişiyi bir süre alıkoyduğu aktarıldı.

Batı Şeria'da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

İsrail ordusu ve gaspçı İsraillilerin, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1120'den fazla Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişiyi yaraladığı, yaklaşık 22 bin kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
