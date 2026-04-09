İsrailli bir grup, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 dönüm araziyi gasbetti

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinlilere ait 3 dönümlük araziye el koyarak çitlerle çevirdiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusu ve "İsrailli yerleşimcilerin" Batı Şeria'da Filistinlilere ve topraklarına yönelik devam eden saldırılarına dikkat çekildi.

Ramallah kentinin batısında yer alan El-Caniye köyünde Filistinlilere ait 3 dönümlük arazinin İsrailli yerleşimciler tarafından çitlerle çevrilerek gasbedildiği belirtildi.

Gasbedilen arazinin Filistinlilerin evlerine onlarca metre uzaklıkta yer aldığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail makamlarının birkaç ay önce söz konusu topraklara el konulması yönünde bir karar çıkardığı kaydedildi.

WAFA haberinde ayrıca İsrail ordusuna ait iş makinelerinin de Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı Tuku beldesinde Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını söktüğü bilgisine yer verildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.