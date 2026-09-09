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İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği baskında darbettiği 2 Filistinli yaralandı

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında darbettiği 2 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında darbettiği 2 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri araçlarla Nablus'un güneydoğusundaki Avarta beldesine baskın düzenledi.

Baskında ateş açan, ses ve gaz bombası kullanan İsrail askerleri ile bölge sakinleri arasında olay çıktı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre ise İsrail askerlerinin baskında darbettiği 2 Filistinli yaralandı.

Yaralı Filistinliler, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınmasının yanı sıra ev ve yapıların yıkılması, cami ve araçların ateşe verilmesi, tarım arazilerinin tahrip edilmesi, çiftçilerin arazilerine ulaşmasının engellenmesi ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi gibi eylemler gerçekleştiriliyor.

Filistinliler, İsrail'in bu saldırılarla Batı Şeria'yı ilhak etmeye hazırlandığını ve söz konusu durumun bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması ihtimalini tehlikeye attığını belirtiyor.

Kaynak: AA
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