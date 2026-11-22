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İsrail makamlarının, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 895 yeni konutun inşasını da içeren 11 plan duyurduğu bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin yayımladığı 15 günlük raporda, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim faaliyetlerine ilişkin güncel verilere yer verildi.

Raporda, söz konusu 11 planın 895 yeni konutun yanı sıra ticari ve hizmet alanlarının genişletilmesini kapsadığı belirtildi.

İsrail'in bu adımlarla yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile yerleşim noktaları arasındaki bağlantıyı genişletirken, Filistin yerleşimlerini ise daha fazla izole etmeyi hedeflediği kaydedildi.

Coğrafi ve demografik yapı yeniden şekillendiriliyor

Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da planlama, ihale ve arazi tahsisinden zorla yerinden etmeye, güvenlik ve silahlı altyapının genişletilmesine kadar "sömürgeci genişleme araçlarının bütünleşik şekilde kullanıldığına" dikkati çekilen raporda, artan yerleşim faaliyetlerinin İsrail'in bölgenin coğrafi ve demografik yapısını yeniden şekillendirme çabasını yansıttığı vurgulandı.

Bu faaliyetlerin mevcut yerleşimlerin büyütülmesi, yeni birimlerin kurulması, "çoban yerleşimleri" adı verilen tarımsal yerleşimlerin yaygınlaştırılması, Bedevi toplulukların yerinden edilmesi, yollar ve tampon bölgeler oluşturulması gibi adımları içerdiği aktarıldı.

Raporda ayrıca, Doğu Kudüs'ün doğusundaki "E1" yerleşim projesinin, Filistinlilere ait Bir el-Meskub topluluğundaki evlerin yıkılmasıyla eş zamanlı olarak sürdürüldüğü ve 31 yerleşim noktasında atış poligonları kurulmasına olanak tanıyan bir planın onaylandığı bilgisi paylaşıldı.

Binlerce dönüm araziye el konuluyor

Verilere göre, söz konusu dönemde yaklaşık 2 bin 536 dönüm arazi "devlet arazisi" olarak sınıflandırılırken, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit ve Cenin kentlerinde yaklaşık 9 bin 488 dönümlük alanın yerleşimcilerin otlatma faaliyetlerine tahsis edilmesi yönünde adım atıldı.

İsrail politikalarının, yerleşim genişlemesi ile Filistin topluluklarının parçalanmasını ve yaşam koşullarının baltalanmasını birleştirerek Batı Şeria'daki stratejik bölgeler üzerindeki kontrolü pekiştirmeye yöneldiği ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 250 bini Doğu Kudüs'te olmak üzere 770 bini aşkın Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yaşıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2016 tarihli 2334 sayılı kararına göre, Doğu Kudüs dahil 1967'den bu yana işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki tüm İsrail yerleşimleri yasa dışı kabul ediliyor ve uluslararası hukukun açık ihlali sayılıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın, yıkım ve saldırılarda büyük artış yaşanıyor.

Kaynak: AA