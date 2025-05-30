İsrail'in Batı Şeria'da 22 Yeni Yerleşim Yeri Kurma Kararı

İsrail'in Batı Şeria'da 22 Yeni Yerleşim Yeri Kurma Kararı
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İsrail'in Batı Şeria'da 22 yeni yerleşim yeri kurma kararı, apartheid rejimini pekiştirme çabası olarak değerlendirildi. Bu karar, uluslararası hukuku hiçe sayarak Filistin toprakları üzerindeki yerleşim sömürgeciliğini artırma amaçlı olduğu ifade edildi.

İsrail'in, Batı Şeria'da 22 yeni yerleşim yeri kurma kararıyla apartheid rejimini uygulamaya çalıştığı belirtildi.

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi Başkanı Mueyyed Şaban, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu karara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Filistin devletinin kurulma olasılığını ortadan kaldırmak için başından beri bu planları uygulamaya çalıştığını aktaran Şaban, yeni yerleşimlerin, Ramallah, Cenin, El Halil, Nablus, Selfit, Eriha, Ağvar ve Kudüs'te kurulacağı bilgisini verdi.

Söz konusu kararın, "yerleşim sömürgeciliğini" güçlendirdiğini, Filistin coğrafyasına müdahale ederek yeni bir ırk ayrımcılığı ve apartheid rejimi getirdiğini ifade eden Şaban, böylelikle tüm imtiyazların Filistin topraklarının gerçek sahiplerine değil bu toprakları gasbeden İsraillilere verildiğine işaret etti.

Şaban, İsrail'in, yerleşimleri yasa dışı kabul eden uluslararası kararları görmezden gelmesinden ve işlediği ihlaller nedeniyle cezalandırılması için uluslararası topluma müdahale çağrısında bulundu.

İsrail'de yerel basında 27 Mayıs'ta çıkan haberlerde, Güvenlik Kabinesinin işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerinde 22 yeni yasa dışı yerleşim birimi inşa edilmesine onay verdiği bildirilmişti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise 29 Mayıs'ta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1967'de işgal ettikleri Filistin toprakları üzerinde 22 yeni İsrail yerleşimi kurma kararının, "İsrail'in varlığını tehlikeye atacak bir Filistin devleti kurulmasını önleyeceğini" savunarak, bir sonraki adımın "Batı Şeria'nın ilhakı" olacağını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
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