İsrail'in Batı Şeria'da 165 dönüm toprak için 4 askeri karar çıkardığı bildirildi

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İsrail makamlarının, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde "askeri amaçlarla kullanılacağı" gerekçesiyle yaklaşık 165 dönüm Filistin toprağına el koymak için 4 askeri karar çıkardığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, kararların Kalkilya, Nablus, Tubas ve Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki bölgeleri kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kararlarla yeni arazilere el konulmasının ve daha önce çıkarılan askeri kararların kapsamının genişletilmesinin hedeflendiği, bundan yaklaşık 165 dönüm Filistin toprağının etkilendiği ifade edildi.

Konseyin verilerine göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırı ve işgal uygulamaları kapsamında, 231 askeri karar ve uygulamayla el koyduğu veya kontrol altına aldığı Filistin topraklarının toplam yüzölçümü yaklaşık 64 bin dönüme ulaştı.

Kaynak: AA