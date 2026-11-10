Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail'in Batı Şeria'da 165 dönüm toprak için 4 askeri karar çıkardığı bildirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail makamlarının Batı Şeria'nın kuzeyinde yaklaşık 165 dönüm Filistin toprağına el koymak için 4 askeri karar çıkardığı bildirildi. FKÖ'ye bağlı konseye göre Ekim 2023'ten bu yana el konulan veya kontrol altına alınan toprak yaklaşık 64 bin dönüme ulaştı.

İsrail makamlarının, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde "askeri amaçlarla kullanılacağı" gerekçesiyle yaklaşık 165 dönüm Filistin toprağına el koymak için 4 askeri karar çıkardığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, kararların Kalkilya, Nablus, Tubas ve Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki bölgeleri kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kararlarla yeni arazilere el konulmasının ve daha önce çıkarılan askeri kararların kapsamının genişletilmesinin hedeflendiği, bundan yaklaşık 165 dönüm Filistin toprağının etkilendiği ifade edildi.

Konseyin verilerine göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırı ve işgal uygulamaları kapsamında, 231 askeri karar ve uygulamayla el koyduğu veya kontrol altına aldığı Filistin topraklarının toplam yüzölçümü yaklaşık 64 bin dönüme ulaştı.

Kaynak: AA
Ev sahibinden akılalmaz tahliye gerekçesi! Gaz çıkardıkları için...

Üst kattaki ev sahibinden gaz çıkaran kiracılarına şok
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ilk icraatı

İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı
2027 Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu! Büyük ikramiye 1 milyar TL24

Milli Piyango'da rakamlar uçtu! Büyük ikramiye dudak uçuklattı
Kraliçe Mary Türkiye'de! Türk bayraklı poz mest etti

Kraliçe Mary Türkiye'de! Pozları mest etti
Servet değerindeki otomobili yol kenarına bıraktılar! Üzerindeki not bomba

Yolda giderken servet değerinde araç buldu! Bırakılan not pes dedirtti
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde geri sayım: Bu tarihi kaçırmayın

Ev sahipleri dikkat! Bu tarihi kaçıran yandı
Silivri'de 31 yıl 6 ay hapis cezalı firari, dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalandı! Polisten saklanmak için özel yaptırmış

Polis evde bulamadı! Dolabı çekince 31 yıl cezalı firari çıktı
İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz33

Dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz