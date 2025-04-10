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İsrail'in Balata Mülteci Kampı'na Saldırısında 14 Filistinli Yaralandı

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İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Nablus şehrindeki Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 14 Filistinli yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, yaralılar arasında iki ağır yaralı bulunduğunu açıkladı. Saldırılarda Filistin Kızılayı, gazdan etkilenen 50 kişi ve darp edilen 5 kişiye müdahale etti.

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 14 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus şehrinin doğusunda yer alan Balata Mülteci Kampı'na, İsrail ordusunun saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Balata Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilere açtığı ateş sonucunda 2'si ağır ve 7'si orta olmak üzere 14 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

Saldırıda Filistinlilerin gerçek mermiyle yaralandığı bildirilen açıklamada, Filistin Kızılay'ının gazdan etkilenen 50 kişi ve darp edilen 5 kişiye de müdahale ettiği ifade edildi.

İsrail ordusu, dün sabah saatlerinden itibaren piyade ve zırhlı araçlardan oluşan büyük bir askeri birlikle Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskınlarda, Filistinlileri evlerini boşaltıp terk etmeye zorluyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 169'u çocuk 947'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 15 bin 800 kişi ise gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
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