İsrail'in ateşkese rağmen saldırıları nedeniyle güvenliğin olmadığı Lübnan'da sağlık sistemi baskı altında

Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Tıbbi Koordinatörü Luna Hammad, İsrail ile varılan ateşkese rağmen ülkeye yönelik saldırıların durmadığını, sağlık sisteminin son sınırlarına kadar zorlandığını belirtti.

Hammad, ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'daki son duruma dair AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Lübnan'daki sağlık sisteminin son sınırlarına kadar zorlandığına tanık olduklarını söyleyen Hammad, "(İsrail saldırıları) Mart başındaki gerginliğin tırmanışından bu yana 6 hastane tamamen kapanmak zorunda kaldı, 15 hastane ise kısmen hasar gördü. Lübnan'ın güneyi ve Nabatiye (kenti) genelindeki 50'den fazla sağlık ocağı kapılarını tamamen kapattı." dedi.

Hammad, halihazırda hizmet verebilen hastanelerin, sağlıkçıların büyük özverisi sayesinde ayakta kaldığını, buralardaki personelin çok kararlı olduğunu ve normal kapasitelerinin üstünde çalıştığını anlattı.

Acil servislerine destek verdikleri hastanelerin bazılarında hasta sayısının 3 katına dahi çıktığını vurgulayan Hammad, personelin çoğu zaman yeteri kadar dinlenmeden, yakınlardaki saldırılardan hasar görmüş binalarda ve kesintisiz vardiyalar halinde çalıştığına işaret etti.

"Güvenlik hala çok kırılgan"

Hammad, "2 Mart'tan bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 147'den fazla saldırı doğrulandı. Bu soyut bir şey değil, görevi başında öldürülen 100 sağlık çalışanı ve yaralanan 233 sağlık çalışanının gerçek durumu. Size güvenlik ortamının hala çok istikrarsız ve kırılgan olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

İnsanların eşyalarını, evlerini, sevdiklerini kontrol etmek için ülkenin güneyine gittiğini dile getiren Hammad, Lübnanlıların daha güvenli olduğu söylenen sığınaklara veya bölgelere geri döndüğünün altını çizdi.

Hammad, hava saldırılarının ateşkes öncesine göre daha küçük ölçekte devam ettiğine değinerek, "Ateşkes, Lübnan'ın güneyindeki farklı köylere yapılan saldırıları durdurmadı. Yani güvenlik hala çok kırılgan." ifadelerini kullandı.

Lübnanlı yetkililere göre 2 Mart itibarıyla 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü ve 7 binden fazla kişinin yaralandığını kaydeden Hammad, "Yani insanların anlamasını istediğim durum şu; 2 Mart'tan bu yana 100 sağlık çalışanı öldürüldü dediğimizde bunlar bir istatistik değil. Bunlar, hayat kurtarmak için işe giden insanlar, acil sağlık görevlileri, hemşireler, doktorlar ve eve dönmediler." şeklinde konuştu.

Hammad, Tibnin Devlet Hastanesine bir haftada üç kez saldırı düzenlendiğini anımsatarak, bunun gibi saldırıların tesadüf olmadığını ve uluslararası insancıl hukuk kapsamında sağlık çalışanları ile sağlık tesislerine sağlanan korumaya saygı gösterilmemesinden kaynaklandığını belirtti.

Tıbbi tarafsızlık ilkesinin sistematik olarak aşındığına tanık olduklarını vurgulayan Hammad, ülkedeki sağlık çalışanlarının bu acıyla yaşamaya devam edeceğini kaydetti.

"Yerinden edilmeler sürüyor"

Hammad, kırılgan olsa da ateşkesin bir fırsat penceresi açtığına değinerek, bu süreçte hastane ve sağlık ocaklarını daha fazla desteklemek için çabaladıklarını söyledi.

Yerinden edilmiş bazı ailelerin geri döndüğüne işaret eden Hammad, "100 binden fazla kişi toplu barınaklarda kalıyor ve çeyrek milyon insan kaçtı veya daha fazlası hala yerinden edilmiş durumda. Sağlık sistemi hala kendini iyileştirmeye çalışıyor ve hala büyük bir yükün altında." dedi.

Hammad, Lübnan'ın güneyindeki yolların saldırılar nedeniyle büyük hasar gördüğünü ve bazılarının tamamen kullanılamaz hale geldiğini hatırlatarak, bu durumun güvenli geri dönüşleri olumsuz etkilediğini dile getirdi.

İnsani yardım konvoylarına ve yardım malzemelerine erişimin sağlanması için güvenlik koordinasyonuna ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Hammad, bu olmadığı için bazı aksaklıkların yaşandığına ve yerinden edilmelerin sürdüğüne dikkati çekti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 521'e, yaralı sayısının 7 bin 804'e yükseldiği belirtilmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.