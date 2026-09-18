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İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 2 kişi yaralandı

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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl ilçesine bağlı Şakra bölgesine düzenlediği topçu saldırısında 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl ilçesine bağlı Şakra bölgesine düzenlediği topçu saldırısında 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail topçuları Şakra bölgesini hedef aldı.

Saldırıda yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusu, sabah saatlerinde de güneydeki Mansuri ve Mecdel Zun beldeleri ile İzziye Vadisi'ne topçu saldırıları düzenledi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA
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