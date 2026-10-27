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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 6 Filistinli öldü

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılarda son 24 saatte 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 32 kişinin yaralandığını bildirdi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana can kaybı 1565'e, yaralı sayısı 5 bin 640'a ulaştı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte hastanelere 6 kişinin cenazesi ile 32 yaralının getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1565 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 640 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 841 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74 bin 561'e, yaralı sayısının 175 bin 759'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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