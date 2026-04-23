İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'nin Beyt Lahiya beldesine hava saldırısı düzenleyerek 3'ü çocuk 5 Filistinlinin ölümüne sebep oldu. Saldırıda birçok kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Filistinlilerin bulunduğu bir toplanma alanını hedef aldı.

Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi'nden bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı sonucu 3'ü çocuk 5 kişinin naaşının hastaneye ulaştırıldığını, çok sayıda yaralının da tedavi altına alındığını ifade etti.

Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğu belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), bölgede yer alan Kassam Camisi avlusunda toplanan Filistinlileri hedef aldı. Saldırı sonrası ambulanslar yaralıları ve hayatını kaybedenleri Şifa Hastanesi'ne sevk etti.

Söz konusu saldırı, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının İsrail tarafından ihlali kapsamında gerçekleşti.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek öldürme, gözaltı, kuşatma ve aç bırakmayı da içeren 2 bin 400 ihlal gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkes ihlalleri sonucu 786 Filistinli hayatını kaybederken 2 bin 217 kişi yaralandı.

Ateşkes anlaşmasına, İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve geniş yıkıma yol açan saldırılarının ardından varılmıştı. Saldırılarda 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 172 bini aşkın kişi yaralandı, altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip oldu.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
TBMM'de kabul edildi! Memur kadınların doğum izni artırılıyor

Memur kadınların doğum izni artırılıyor! TBMM'de kabul edildi
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil

İran'dan yeni "Hürmüz" açıklaması! Dünyayı ateşe atmakta kararlılar
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog

Şu bel altı muhabbetin iğrençliğine bakar mısınız?

Osimhen'in geri dönüşü gergin oldu

Maç sonunda sinirleri gerildi

Şanlıurfa'da hastanede kavga kamerada

Hastaneyi resmen savaş alanına çevirdiler
Kastamonu'da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu

O ilimizde yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu