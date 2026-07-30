Haberler

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 6 Filistinli hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1214 kişi öldürüldü

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 6 artarak 73 bin 341'e çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte İsrail saldırılarında 1'i daha önce yaralanan, 4'ü enkaz altından çıkarılan olmak üzere 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 34 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1214 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 977 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 804 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 341'e, yaralı sayısının da 174 bin 86'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze'de enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu, ancak ekipman yetersizliği ve İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.

Kaynak: AA
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı

5 bölge alev alev! Karayolu ulaşıma kapatıldı, tehlike büyüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme

Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a olay gönderme
Karolin Fişekçi'den dikkat çeken hamle! Aylık abonelik ücreti 4 bin TL oldu

İşler tıkırında! Aylık abonelik ücretini duyan kulaklarına inanamıyor
Yakınları banyoya girince acı manzarayla karşılaştı

Yakınları banyoya girince acı tabloyla karşılaştı
Evlerinde karton kutularda 5 bebek cesedi bulunan çift gözaltına alındı

Evlerinde karton kutularda 5 bebek cesedi bulunan çift gözaltına alındı
Mauro Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı

Mauroc Icardi'ye bir şok daha!
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin yeni işi tuttu! 3 gündür rüyadayım

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin yeni işi tuttu! 3 gündür rüyadayım
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu