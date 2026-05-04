İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine bağlı Atatıra bölgesinde Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda 42 yaşındaki Musa Salim Fethi el-Ebyad yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.
İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin doğusundaki çeşitli noktalara art arda atışlar gerçekleştirdi.
İsrail ordusuna ait askeri araçlardan da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu kesimlerinde bulunan bölgelere yoğun ateş açıldı.
Ayrıca İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde yoğun uçuş yaptığı aktarıldı.
Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu bölgedeki saldırılarını sürdürüyor.