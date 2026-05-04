Haberler

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine bağlı Atatıra bölgesinde Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda 42 yaşındaki Musa Salim Fethi el-Ebyad yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin doğusundaki çeşitli noktalara art arda atışlar gerçekleştirdi.

İsrail ordusuna ait askeri araçlardan da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu kesimlerinde bulunan bölgelere yoğun ateş açıldı.

Ayrıca İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde yoğun uçuş yaptığı aktarıldı.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu bölgedeki saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
İran'dan Trump'ın Özgürlük Projesi'ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak

Tansiyon zirveye tırmandı! ABD'nin operasyonuna İran'dan açık tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye transfer olacak olan Ogbogu, takımına gözyaşlarıyla veda etti

Takımına gözyaşlarıyla veda etti! Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Arı saldırısı sonucu birbirini ezen 400 küçükbaş hayvan telef oldu

Kıyamet alameti gibi ama değil! Yüzlercesi feci şekilde telef oldu
Trump'ın 'Özgürlük Projesi' bugün başlıyor! Hürmüz'de 2 bin gemi mahsur

Özgürlük Projesi başlıyor! Trump mahsur kalan 2 bin gemi için devrede
Ünlü şarkıcıdan Hatice'den itiraf! Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş

Ünlü şarkıcıdan itiraf! Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş
Fenerbahçe'ye transfer olacak olan Ogbogu, takımına gözyaşlarıyla veda etti

Takımına gözyaşlarıyla veda etti! Fenerbahçe'ye transfer oluyor

İstanbul'a gelmişlerdi! Arsenal ile Galatasaray arasındaki anlaşma tamam

Taraftarı heyecanlandıran gelişme! Arsenal ve Galatasaray anlaştı

Uşak’ta 7 aracın karıştığı feci kaza: 4 ölü, 17 yaralı

Malatya'dan sonra yürekler bir kez daha yandı