Filistin Esirler Ofisi: İsrail'in "mahkumiyetleri biten" 32 Gazzeliyi salıvermemesi büyük bir suç

Güncelleme:
Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, İsrail'in mahkumiyet süreleri dolmuş 32 Filistinliyi serbest bırakmadığı ve bunun uluslararası hukuka aykırı bir suç olduğunu ifade etti. Kuruluş, tutukluların serbest bırakılması için uluslararası baskı yapılmasını talep etti.

İsrail'in alıkoyduktan sonra yargılayıp mahkum ettiği Gazze Şeridi'nden 32 Filistinliyi, mahkumiyet sürelerinin bitmesine rağmen serbest bırakmadığı ve bunun "insani ve hukuk ihlali niteliğinde bir suç" olduğu belirtildi.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalcilerin herhangi bir yasal gerekçe olmaksızın mahkumiyetleri sona eren 32 esiri alıkoymaya devam ettiği" ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in uluslararası ve insani hukuka aykırı olan ve "savaş suçu" niteliği taşıyan bu politikayı sürdürmesi karşısında endişeli olunduğu kaydedildi.

Esirlerden bazılarının mahkumiyetlerinin aylar hatta yıllar önce sona ermesine rağmen serbest bırakılmadıkları ya da herhangi bir yargı mercii önüne çıkarılmadıklarına dikkati çekildi.

Bu politikanın "sistematik toplu cezalandırma" olduğu; tutukluların mahkumiyetlerinin tamamlanmasının ardından da özgürlüklerinden mahrum bırakıldığı, ayrıca ailelerinin de onları ziyaret etmesinin veya sağlık durumları hakkında bilgi almasının engellendiği hatırlatıldı.

Bu durumun, 132. maddesinde "tutukluların cezaları biter bitmez serbest bırakılmasını" öngörülen Dördüncü Cenevre Sözleşmesine de aykırı olduğu vurgulandı.

Yeni yılla birlikte serbest bırakılmayanlar listesine başka isimlerinin de eklenmesinden endişe edildiği ifade edildi.

Esirler Medya Ofisi, uluslararası insan hakları kuruluşlarına bu vakaların belgelenmesi ve Filistinlilerin ivedilikle serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

Ayrıca uluslararası yargı kurumlarından, Filistinlilerin aleyhinde devam eden keyfi alıkoymalara ilişkin acilen hukuki dosyalar açılması; Filistin resmi makamlarından da bu suçu gözler önüne sermek için uluslararası platformlarda acilen harekete geçilmesi talep edildi.

Filistinli ve İsrailli insan hakları raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 9 bin 300'den fazla Filistinli bulunuyor.

Öte yandan İsrail, Gazze Şeridi'nde soykırımın uyguladığı iki yıl boyunca yüzlerce Filistinliyi alıkoymasına karşın bu konuda net bir açıklama yapmayı reddediyor.

İsrail hapishaneleri sık sık işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal sonucu ölümlerle gündeme geliyor.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
