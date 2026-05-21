Küresel Sumud Filosu'ndaki Yeni Zelandalı aktivist, İsrail'in küçük düşürücü uygulamalarına dikkati çekti Açıklaması

İsrail'in uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Yeni Zelandalı aktivist Mousa Taher, İsrail ordusu tarafından alıkonulduktan sonra küçük düşürücü uygulamalara ve işkencelere maruz kaldığını anlattı.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulduktan sonra Türk Hava Yollarına (THY) ait 3 uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilen Küresel Sumud Filosu aktivistleri, alıkonuldukları süreçte yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Taher, İsrail güçlerinin kendisini Yunanistan'da alıkoymasının ardından önce İstanbul'a, sonrasında da Marmaris'e giderek tekrar Gazze'ye doğru yola çıktığını anlatarak, "İsrail işgal güçleri, bu sefer beni gerçekten çok kötü işkenceye maruz bıraktı." dedi.

Suratındaki yaralara ve dizine işaret eden Taher, İsrail askerlerinin kendisini tanıdığını ve ismiyle hitap ettiğini aktardı.

Taher, 2. kez filoya katıldığı tekneye müdahale edildiğinde kendisine oldukça acı veren biçimde plastik kelepçe takıldığını ve buna itiraz ettiğinde İsrail askerlerinin kelepçeyi daha sıkıca çektiğini dile getirerek, "Sonrasında botuyla suratıma bastı ve sanki bir hayvan avlamış gibi fotoğraf çekti." ifadesini kullandı.

Kendisine işkence eden İsrail askerinin "Benden nefret ediyor musun?" sorusuna "Hayır. Doğru yola girmeni istiyorum. Senin için iyilik istiyorum." cevabını verdiğini aktaran Taher, ardından hapishane mahiyetindeki tekneye götürüldüğünü ve kendisine yapılan müdahaleyle bilincini kaybettiğini söyledi.

Taher, kendisine atılan yumruk ve tekmelerle uyandığını ve nerede olduğunu bilmediğini vurgulayarak, bacağındaki yara izlerini göstererek, "Bizi aşağıladılar, kendimizi küçük hissetmemizi istiyorlar. Bizi yerde sürünmeye zorluyorlar, sadece hiçbir şey olmadığımızı hissettirmek için. Bu insanların kötü olduğunu kalbimde hissettim." diye konuştu.

Babasının Filistinli olduğunu ancak gayrimüslim olan annesi tarafından yetiştirildiğini anlatan Taher, yaklaşık 20 yıl önce Müslüman olduğunu söyledi.

Taher, küçükken 2. Dünya Savaşı'nda Yahudilere yapılan soykırımın nasıl engellenmediğine anlam veremediğini belirterek, "Artık anlıyorum çünkü insanlar, kendilerini başkalarını sevdiğinden daha çok seviyor." dedi.

Aktivist Taher, "insanların kendilerini Gazze'deki işgali yaşayanların yerine koyması" çağrısında bulundu.

Tüm Yahudi ve İsraillilerin kötü olmadığına dikkati çeken Taher, bu kişilere yönelik nefret suçlarını eleştirdi. Taher, "Eğer bunu yaparsak, onlar gibi oluruz." dedi.

Taher, İsrail hükümetinin ve askerlerinin "şeytani" olduğunu vurgulayarak, "Gözlerimle gördüm, kalplerinde sevgi yok ama umut etmekten vazgeçmiyorum, belki bazıları bu yoldan döner." diye konuştu.

İsrail'in artan şiddetli uygulamaları

Moritanyalı aktivist Isselmou Ould Maloum da İsrail askerlerinin kendilerine sürekli şiddet uygulandığından bahsederek, "Her şiddet kullandıklarında, sorun çözülmediğinde daha fazla şiddete başvuruyorlardı. Bu da bize ne kadar zayıf olduklarını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Aktivistlerden birçoğunun kaburgalarının kırıldığını söyleyen Maloum, Filistinlilerin İsrail hapishanelerinde karşılaştığı şiddetin yanında aktivistlerin maruz kaldığı şiddetin çok hafif kaldığını vurguladı.

Maloum, İsrail ordusunun Filistinlilere karşı şiddet uygulamaktan başka taktiğinin olmadığını ve aktivistlere de aynısını yaptığını dile getirerek, İsrail'in işe yaramasa dahi şiddeti artırarak kullanmaya devam ettiğini söyledi.

Kendisinin ilk defa Gazze'ye yardım ulaştırmak için tekneye bindiğini belirten Maloum, önceki seferlere katılan arkadaşlarının şiddetin dozunun arttığını söylediğini aktardı.

Maloum, yardım için teknelerle Gazze'ye doğru yola çıkmaktan vazgeçmeyeceklerinin altını çizerek, Filistinliler özgür olana kadar yürüyüş eylemlerine devam edeceklerine dikkati çekti.

Filistinlilerin özgürlüğü elde etmek için yeterli güce sahip olduğundan bahseden Maloum, "Biz buraya Gazzelilere yardım etmek, temelde ihtiyaç sahibi Gazzeliler için ilaç ve yiyecek getirerek rahatlama sağlamak için geldik. Ancak Filistin'in kurtuluşu Filistinlilerin eliyle gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.