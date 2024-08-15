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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 40 bini geçti

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İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana tüm dünyanın gözü önünde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçerken, yaralı sayısı da 92 bin 401 oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bini geçtiğini duyurdu. Son 24 saat içinde ise toplam 40 Filistinli öldürüldü ve 107 Filistinli yaralandı.

92 BİNDEN FAZLA YARALI

İsrail, Gazze Şeridi'nde 314 gündür katliamlarına devam ediyor. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 40 bin 5'e, yaralı sayısının ise 92 bin 401'e yükseldiği ifade edildi.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da ise 7 Ekim'den bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 632'ye ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenler arasında 142 çocuk, 9 kadın ve 7 yaşlının bulunduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 40 bini geçti

4 GÜNLÜK İKİZLER SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan; Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu, 4 gün önce dünyaya gelen ikiz bebeklerini ve eşini kaybeden Filistinli Muhammed Ebu el-Kumsan'ın ağladığı ve sinir krizi geçirdiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Birçok yetkili saldırıyı kınadı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 40 bini geçti

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

İsrail Gazze Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

bagıran adam:

Savaşı sen seçtin, ne olacaksa olacaktır. Ne olacağını biz bilemeyiz, Tanrı bilir..

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Ahmet AKGÜL:

sessiz kalanlar, aynılarını yaşamadan ölmezler.

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dersu uzala:

cumhurbaşkanımızın çeğreği kadar ses çıkaran olsaydı bu katliamlar bu hale gelmezdi

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