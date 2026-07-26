Haberler

Lübnan'da can kaybı 4 bin 332'ye yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'tan beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 332'ye çıkarken, 12 bin 236 kişi yaralandı. Ateşkes sürecinde ise ABD arabuluculuğunda çerçeve anlaşması imzalandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 332'ye yükseldiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına dair son verileri paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 332'ye yükseldi, 12 bin 236 kişi de yaralandı.

Bakanlık, bir önceki açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 330 kişinin öldüğünü bildirmişti.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında "çerçeve anlaşması" imzalanmıştı.

Kaynak: AA
Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu

Yunan askeri itiraf etti! Türklere yönelik skandal talimat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arsenal ile anılıyordu! Transfere dair tavrını ortaya koydu

Arsenal'le anılıyordu: Son kararını verdi!
Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı

Pakistan duyurdu! Dünyanın beklediği haber sonunda geldi
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali

Fenerbahçe'de sürpriz veda
7 ay içinde kardeşi ve babasını kaybetti! Milyon Euro'ları bırakıp kendini çiftçiliğe verdi

7 ayda kardeşi ve babasını kaybetti! Milyonları bırakıp çiftçi oldu
Prensese bak sen! Fotoğraf İspanya'yı ayağa kaldırdı

Prensese bak sen! Servis edilen fotoğraf ülkede gündem oldu
Trump’tan salgın sonrası Meksika’ya tarifeli tehdit: Büyük gümrük vergisi uygulayacağız

Marul yüzünden iki ülke karşı karşıya geldi! Alenen tehdit etti
e-Devlet'e giren herkes bunu kontrol etsin! Adınıza şirket kaydı çıkabilir

e-Devlet'e akın var! Milyonlarca kişi aynı ekranı kontrol ediyor