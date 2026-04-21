İsrail Ateşkese Rağmen Lübnan'a Yönelik Saldırılarını Sürdürüyor

BEYRUT, 21 Nisan (Xinhua) -- İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), Lübnan'ın güneyindeki Kakayiyet el-Cisr kasabasında Litani Nehri çevresini hedef aldı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı pazartesi günü, İsrail güçlerinin saldırısı sonucu Ksair ile Kantara arasındaki bölgede güçlü bir patlama meydana geldiğini, kısa süre sonra ise Tayibe kasabasında bir patlama daha yaşandığını bildirdi.

Olaylarda can kaybı ya da hasarın boyutuna ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail ile Hizbullah arasında haftalardır süren çatışmaların ardından, perşembeyi cumaya bağlayan gece yarısı 10 günlük bir ateşkes yürürlüğe girmişti.

