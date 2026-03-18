İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilenlerin sığındığı bir çadıra insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Nasır Hastanesinden alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Han Yunus kentinin batısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir çadırı İHA ile hedef aldı.

Saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

İsrail topçu birlikleri, Gazze kentinin doğusundaki bölgeleri bombalarken, İsrail araçlarından ise yoğun ateş açıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 673 kişi hayatını kaybetti, 1799 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.