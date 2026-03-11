Haberler

İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda 1 Filistinli öldü, 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'e ait insansız hava aracı, Gazze'de bir tezgaha füzeli saldırı düzenledi. Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Gazze kentine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusuna ait İHA, Gazze'nin batısında ev eşyaları satılan bir tezgaha füzeli saldırı düzenledi.

Saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirirken, yaralanan 5 kişi Şifa Hastanesine nakledildi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye sık sık saldırılar düzenliyor.

Filistin makamlarının verilerine göre, ateşkesin başlamasından bu yana Gazze'de 650'den fazla kişi İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybı ise 72 bin 135 oldu.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor

4 ünlü telefon artık tarih oluyor
Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum

Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamadı!
Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı

Savaştaki Rusya'dan gündem yaratacak İstanbul çıkışı
Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış

Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! İstedikleri şeyi ilk kez o açıkladı