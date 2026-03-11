İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda 1 Filistinli öldü, 5 kişi yaralandı

İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Gazze kentine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusuna ait İHA, Gazze'nin batısında ev eşyaları satılan bir tezgaha füzeli saldırı düzenledi.

Saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirirken, yaralanan 5 kişi Şifa Hastanesine nakledildi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye sık sık saldırılar düzenliyor.

Filistin makamlarının verilerine göre, ateşkesin başlamasından bu yana Gazze'de 650'den fazla kişi İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybı ise 72 bin 135 oldu.