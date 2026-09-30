İsrail İHA saldırısında Yukarı Nebatiye'de 3 Lübnan askeri yaralandı

İsrail İHA saldırısında Yukarı Nebatiye'de 3 Lübnan askeri yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Yukarı Nebatiye beldesine düzenlediği İHA saldırısında 3 Lübnan askeri yaralandı. Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre İsrail'e ait İHA, beldedeki bir askeri noktada bulunan askerleri hedef aldı; Lübnan ordusundan henüz açıklama yapılmadı.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Yukarı Nebatiye beldesine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Lübnan askeri yaralandı.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir İHA, Yukarı Nebatiye beldesindeki bir askeri noktada bulunan askerleri hedef aldı.
Saldırıda 3 Lübnan askerinin yaralandığı belirtildi.
Lübnan ordusundan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA