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İsrail İHA saldırısında Yukarı Nebatiye'de 3 Lübnan askeri yaralandı

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Yukarı Nebatiye beldesine düzenlediği İHA saldırısında 3 Lübnan askeri yaralandı. Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre İsrail'e ait İHA, beldedeki bir askeri noktada bulunan askerleri hedef aldı; Lübnan ordusundan henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Yukarı Nebatiye beldesine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Lübnan askeri yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir İHA, Yukarı Nebatiye beldesindeki bir askeri noktada bulunan askerleri hedef aldı.

Saldırıda 3 Lübnan askerinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan ordusundan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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