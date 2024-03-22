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İsrail, insansız hava aracıyla yolda yürüyen 4 sivili bombaladı

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Katar merkezli Al Jazeera kanalı, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 4 Filistinli sivilin insansız hava araçları (İHA) ile bombalandığını gösteren görüntüleri yayımladı. Görüntülerde, İsrail tanklarının yerle bir ettiği bölgede, yıkıntılar arasında evlerini veya geriye kalanları aramak için yürüyen genç erkeklerin katledildiği görüldü.

SİLAHSIZ SİVİLLER İHA İLE BOMBALANDI

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını 166 gündür şiddetini artırarak sürdürüyor. Han Yunus'un Sikke bölgesinde şubat ayı başlarında İsrail İHA'larından çekildiği aktarılan görüntülerde, Filistinli 4 sivilin yürüyüşlerinin izlendiği kısa bir sürenin ardından birkaç bomba ile ayrı ayrı hedef alındıkları yer alıyor. Dört sivilin silah taşımadığı ve herhangi bir tehlike oluşturmadığı da görüntülerden açıkça anlaşılıyor.

İsrail, insansız hava aracıyla yolda yürüyen 4 sivili bombaladı

"SİVİLLERİ VAHŞİCE PARÇALARA AYIRMAMASI KRİZİN BOYUTUNU GÖSTERİYOR"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden söz konusu görüntülerin paylaşılmasını ardından yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "İşgal ordusunun, 4 sivil genci İHA ile bombalaması, vahşice katletmesi ve parçalara ayırması, işgalin yaşadığı derin krizin boyutunu gösteriyor. Bu suçu en güçlü şekilde kınıyoruz." denildi.

İsrail, insansız hava aracıyla yolda yürüyen 4 sivili bombaladı

"İŞGALE SİLAH SAĞLAYANLAR KATLİAMDAN SORUMLU"

Filistinli sivillere yönelik bu suçlarının üst üste altı ay boyunca devam etmesinden ABD yönetimi, uluslararası toplum ve İsrail'in tamamen sorumlu tutulduğu belirtilen açıklamada, "Filistin halkımızdaki sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik işlenen bu katliamda işgale çeşitli silahlar sağlayan ülkeleri de sorumlu tutuyoruz." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, tüm ülkelere ve uluslararası topluma, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım mahiyetinde olan bu saldırılarını kınamaları ve saldırıların durdurulması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

İsrail, insansız hava aracıyla yolda yürüyen 4 sivili bombaladı

CAN KAYBI 32 BİN KİŞİYE YAKLAŞTI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 988 Filistinli öldürüldü, 74 bin 188 kişi yaralandı. Alıkonulan binlerce Filistinli ise İsrail'e götürülerek sorgulanıyor. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İsrail Katar Gazze Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (26)

BUĞRA EMRECİKSİN:

İsrail bir terör devletidir ve yok edilmelidir. Sonucu, bedeli her ne olursa olsun İsrail bugün yok edilmez ise elbet bir gün Türkiye'ye saldıracaktır çünkü İsrail'in vaat edilmiş topraklar adı altında Türkiye'nin Güneydoğusunda gözü, planları ve emelleri var.

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3
yanıtYanıtla
Timur:

Bu kötülüklere daha ne kadar SESSİZ kalınacak? Güç ve makam sahibi olup da HİÇ BİRŞEY yapmayanlara yeter demeli artık. Zira gerçek İsrail içimizde, bizi pasif hale getirenler.

333
10
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Hakan Celik:

T.C olarak ne yapmalıyız onu düşünmeliyiz,aynı durumu%100 yaşayabiliriz,Drone üretmekten çok sinyal kesici frekans kesici aletlere yönelmek gerekli

yanıt41
yanıt0
Burhan Korkmaz:

biz türkiye cumhuriyeti ülkücüleri olarak hep beraber toparlanıp filistine yardıma gitmemiz lazım akpli yandaşlarımızla beraber. belki o zaman israile diz çöktürürüz.zalim israil kahrolsun israil.

yanıt86
yanıt6
Timur:

Doğru Hakan Bey. Ancak, savaşa gerek bile olmadan, ticareti kesmek yönünde tüm müslüman ülkelere baskı kursak, kimse yapmasa bile bunu kendimiz yapsak, İsrail bu kadar rahat hareket edemezdi. En güçlü Müslüman devlet olarak biz birşey yapmayınca da herkes sessiz kalıyor. Biz yapsak, Pakistan'ı, Katar'ı, Malezyası ve Cezayir'i ve sonra geri kalan devletler rahatça takip edecek. Dünya Rusya'yla ticareti kesti, İsrail'le de kesmesi için baskı kurabilirdik.

yanıt34
yanıt0
Hakan Celik:

burhan kormaz:sen olayı yanlış anladın galiba, kredi kartı borçlarımdan kurtulup da biraz düze çıkıp artıya geçtiğim an biraz da karnımı doyuracak bir miktar para bulunca sizinle gelirim , siz önden buyurun.

yanıt2
yanıt42
Hakan Celik:

burhan kormaz: sen olayı yanlış anladın galiba, kredi kartı borçlarımdan kurtulup da biraz düze çıkıp artıya geçtiğim an biraz da karnımı doyuracak bir miktar para bulunca sizinle gelirim , siz önden buyurun.

yanıt0
yanıt0
Eymen Tunç:

Soykırım yapıyorlar bizim başımızdakilerde izliyor dünya da izliyor yazık.

280
9
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Muhammet Akbulut:

Allahım sen büyüksün,bu canileri yeryeksan et yarabbim.bu acıya dayanacak ne gücümüz kaldı,ne takatimiz...

202
24
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Mehmet İsa Civan:

Bu katliamı yapan pilot veya operatör cani bir katildir ona bu emri veren cani bir katildir. İnsanları vatanlarında başka bir ülkenin insanı tarafından öldürülmesi devlet cinayetidir

111
10
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