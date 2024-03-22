İsrail, insansız hava aracıyla yolda yürüyen 4 sivili bombaladı

Katar merkezli Al Jazeera kanalı, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 4 Filistinli sivilin insansız hava araçları (İHA) ile bombalandığını gösteren görüntüleri yayımladı. Görüntülerde, İsrail tanklarının yerle bir ettiği bölgede, yıkıntılar arasında evlerini veya geriye kalanları aramak için yürüyen genç erkeklerin katledildiği görüldü.

SİLAHSIZ SİVİLLER İHA İLE BOMBALANDI

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını 166 gündür şiddetini artırarak sürdürüyor. Han Yunus'un Sikke bölgesinde şubat ayı başlarında İsrail İHA'larından çekildiği aktarılan görüntülerde, Filistinli 4 sivilin yürüyüşlerinin izlendiği kısa bir sürenin ardından birkaç bomba ile ayrı ayrı hedef alındıkları yer alıyor. Dört sivilin silah taşımadığı ve herhangi bir tehlike oluşturmadığı da görüntülerden açıkça anlaşılıyor.

"SİVİLLERİ VAHŞİCE PARÇALARA AYIRMAMASI KRİZİN BOYUTUNU GÖSTERİYOR"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden söz konusu görüntülerin paylaşılmasını ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İşgal ordusunun, 4 sivil genci İHA ile bombalaması, vahşice katletmesi ve parçalara ayırması, işgalin yaşadığı derin krizin boyutunu gösteriyor. Bu suçu en güçlü şekilde kınıyoruz." denildi.

"İŞGALE SİLAH SAĞLAYANLAR KATLİAMDAN SORUMLU"

Filistinli sivillere yönelik bu suçlarının üst üste altı ay boyunca devam etmesinden ABD yönetimi, uluslararası toplum ve İsrail'in tamamen sorumlu tutulduğu belirtilen açıklamada, "Filistin halkımızdaki sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik işlenen bu katliamda işgale çeşitli silahlar sağlayan ülkeleri de sorumlu tutuyoruz." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, tüm ülkelere ve uluslararası topluma, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım mahiyetinde olan bu saldırılarını kınamaları ve saldırıların durdurulması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

CAN KAYBI 32 BİN KİŞİYE YAKLAŞTI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 988 Filistinli öldürüldü, 74 bin 188 kişi yaralandı. Alıkonulan binlerce Filistinli ise İsrail'e götürülerek sorgulanıyor. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.