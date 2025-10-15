Filistin, Şehit Cenazelerini Serbest Bırakıyor

Filistin Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Girişimi, yüzlerce Filistinlinin naaşının derhal serbest bırakılması için İsrail hükümetinin hukuk müşavirine başvuruda bulunduklarını duyurdu.

Filistin Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma ve Kayıpların Akıbetini Öğrenme Girişiminden yapılan açıklamada, "girişimin avukatları ve Kudüs Hukuki Yardım ve İnsan Hakları Merkezi aracılığıyla, işgal hükümetinin baş hukuk müşavirine resmi bir dilekçe sunulduğu" belirtildi.

Açıklamada, başvuruda İsrail'de farklı sürelerden beri "tutulan tüm şehit cenazelerinin derhal serbest bırakılmasının talep edildiği" aktarıldı.

Girişim, "başvurunun, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin cenazelerin tutulmasına ilişkin kararlarında dayandığı hukuki maddenin — yani Gazze Şeridi'nde İsrailli esirlerin bulunması gerekçesinin — artık ortadan kalkmasının ardından yapıldığını" kaydetti.

Girişimin başvurusunda "talep dosyasına eklenen listelerde yer alan tüm cenazelerin, İsrailli esirler dosyasında pazarlık unsuru olarak kullanılmak üzere, güvenlik kabinesi kararıyla ve Yüksek Mahkeme onayıyla alıkonulduğuna" dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsraillilerin hepsinin Gazze'den getirileceği yönünde anlaşmaya varıldığının duyurulmasıyla birlikte, Filistinli şehitlerin cenazelerinin tutulmaya devam edilmesi için artık hiçbir yasal gerekçe veya bahane kalmadı."

Açıklamada, İsrail tarafından alıkonulan 735 cenazenin halen Rakamlar Mezarlığı'nda ve soğuk hava depolarında tutulduğu aktarıldı.

İsrail makamlarının, İsrail askerleri tarafından öldürülen ya da hapishanede ölen Filistinlilerin cenazelerini, "herhangi bir esir takasında pazarlık konusu yapmak için" alıkoyduğu belirtiliyor.

İsrail yönetimi, ailesine teslim etmediği Filistinlilerin naaşını ise "Rakamlar Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca sayıların bulunduğu mezarlara defnediyor.

Hamas, ateşkesin ardından 28 ölü İsrailli esirden 7'sinin cenazesini Kızılhaç aracılığıyla Tel Aviv yönetimine teslim etmişti.

İsrail'in saldırılarının Gazze'de yol açtığı yıkım nedeniyle kalan 21 İsrailli esirin cenazelerinin bulunmasının zaman alacağı belirtiliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'den toplamda 90 kişinin cenazesinin teslim alındığını aktarmıştı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrailhükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.