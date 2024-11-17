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İsrail, Hizbullah'ın Medya Şefi Muhammed Afif'i Öldürdü

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İsrail, Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın medya ilişkileri şefi Muhammed Afif'i öldürdüğünü açıkladı. Saldırı, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve komutanların hedef alındığı daha geniş kapsamlı operasyonların bir parçası olarak gerçekleştirildi.

- İsrail, Hizbullah'ın medya şefi Afif'i öldürdü

BEYRUT - İsmi açıklanmayan Lübnanlı güvenlik yetkileri, İsrail'in Lübnan 'ın merkezi Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın medya ilişkileri şefi Muhammed Afif'in öldüğünü belirtti.

İsrail Lübnan'da yoğun saldırılarını sürdürüyor. Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah ve Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin ile çok sayıda komutanı öldüren İsrail ordusu, bir Hizbullah üyesini daha öldürdü. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Lübnanlı güvenlik yetkileri, İsrail'in Beyrut'un merkezindeki Ras al-Naba'a mahallesinde bir binaya düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın medya ilişkileri şefi Muhammed Afif'in öldüğünü belirtti.

Görgü tanıkları saldırı öncesinde İsrail ordusunun herhangi bir tahliye uyarısında bulunmadığını bildirdi.

İsrail, Hizbullah'ın Medya Şefi Muhammed Afif'i Öldürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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