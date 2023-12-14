İsrail, Hizbullah'a ait hedefleri vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah'a ait hedefleri vurduğunu duyurdu. İsrail'in kuzeyine roket fırlatıldığı saldırıya karşılık olarak İsrail savaş uçakları Hizbullah'a ait askeri yerleşkeleri vurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah'a ait hedefleri vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, bu sabah Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Şumira bölgesine doğru roket fırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıya karşılık İsrail savaş uçaklarının Lübnan'daki Hizbullah'a ait askeri yerleşkeleri vurduğu kaydedildi.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 104 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de 5 sivil hayatını kaybetti.