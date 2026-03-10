İsrail'den Tahran ve Tebriz'e Eş Zamanlı Saldırı

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri, "Bugün erken saatlerde Tahran ve Tebriz'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen birleşik saldırı dalgasında, Hava Kuvvetleri rejime bağlı askeri güçlerin merkezi karargahlarını hedef aldı. Faaliyet tespit edilen ve vurulan başlıca noktalar arasında Tebriz'de özel birlikler karargahı, Tahran'da Devrim Muhafızları'na ait askeri kompleks, balistik füze fırlatmaları ve topçu ateşinden sorumlu güvenlik biriminin karargahı, 'Meraga' vilayetinde İstihbarat ve Genel Güvenlik Polisi karargahı ve Tebriz'de Besic güçlerine ait geniş kompleks yer aldı" açıklamasını yaptı.

İsrail Savunma Kuvvetleri, bugün erken saatlerde İran'ın Tahran ve Tebriz kentlerine düzenlenen eş zamanlı saldırılara ilişkin açıklama yaptı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Bugün (Salı) erken saatlerde Tahran ve Tebriz'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen birleşik saldırı dalgasında, Hava Kuvvetleri rejime bağlı askeri güçlerin merkezi karargahlarını hedef aldı. Faaliyet tespit edilen ve vurulan başlıca noktalar arasında, Tebriz'de özel birlikler karargahı, Tahran'da Devrim Muhafızları'na ait askeri kompleks, balistik füze fırlatmaları ve topçu ateşinden sorumlu güvenlik biriminin karargahı, 'Meraga' vilayetinde İstihbarat ve Genel Güvenlik Polisi karargahı, Tebriz'de Besic güçlerine ait geniş kompleks yer aldı."

Söz konusu karargahlar ve tesisler, İran'daki terör rejimine bağlı güvenlik unsurlarının İsrail Devleti ve Orta Doğu'daki diğer ülkelere karşı terör faaliyetlerini planlamak ve yürütmek amacıyla kullandığı merkezlerdi. Gerçekleştirilen saldırılar, İran'daki terör rejiminin temel sistemlerine ve yapılarına yönelik baskıyı derinleştirmeyi amaçlayan operasyonel sürecin bir parçasıdır."

Kaynak: ANKA