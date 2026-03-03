Haberler

İsrail Hava Kuvvetleri: Beyrut'ta Hizbullah'a Yönelik Saldırı Dalgası Tamamlandı

Güncelleme:
İsrail Hava Kuvvetleri, Beyrut'ta Hizbullah'ın terör altyapısını hedef alan saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı. Saldırıda, örgütün istihbarat karargahları ve silah depoları imha edildi.

(ANKARA) - İsrail Hava Kuvvetleri, Beyrut'ta Hizbullah'ın istihbarat karargahları ve silah depolarına yönelik saldırı dalgasının tamamlandığını belirterek, "Vurulan iletişim tesisleri, Hizbullah tarafından terör altyapısı olarak kullanılmakta; örgütün terör eylemlerini yürütmesi, istihbarat toplaması ve propaganda faaliyetleri için hizmet vermekteydi" açıklamasını yaptı.

İsrail Hava Kuvvetleri, ordunun Beyrut'a düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı. İsrail Hava  Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İsrail Hava Kuvvetleri, kısa süre önce Beyrut bölgesinde Hizbullah terör örgütünün istihbarat karargahına ait ve sivil örtü altında faaliyet gösteren karargahları, silah depolarını ve uydu iletişim unsurlarını hedef alan bir saldırı dalgasını tamamladı. Vurulan iletişim tesisleri, Hizbullah tarafından terör altyapısı olarak kullanılmakta; örgütün terör eylemlerini yürütmesi, istihbarat toplaması ve propaganda faaliyetleri için hizmet vermekteydi."

Hedef alınan tüm noktalar, Hizbullah'ın İsrail Savunma Kuvvetleri unsurlarına ve İsrail Devleti vatandaşlarına karşı çeşitli terör planlarını geliştirmek ve uygulamak amacıyla kullanılması planlanan terör hedefleridir. Saldırı öncesinde sivillere zarar verme riskini azaltmak amacıyla ön uyarılar, hassas mühimmat kullanımı ve hava gözetimi dahil olmak üzere çeşitli tedbirler alınmıştır.

İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah'ın İran'daki terör rejiminin himayesinde çatışmaya katılma kararına güçlü şekilde karşılık vermektedir ve İsrail vatandaşlarına, özellikle kuzey bölgesinde yaşayanlara yönelik herhangi bir tehdide izin vermeyecektir."

Kaynak: ANKA
