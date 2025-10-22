Haberler

İsrail Hastanelerine İran Kaynaklı Siber Saldırı

Güncelleme:
İsrail, Assaf Harofeh Hastanesi'nin de aralarında bulunduğu birçok kurumun İran kaynaklı siber saldırılara maruz kaldığını, ancak herhangi bir zararın meydana gelmediğini açıkladı. Saldırıda hassas tıbbi verilerin çalınması iddia edilse de, hizmetler zamanında durduruldu.

İsrail, son haftalarda aralarında Assaf Harofeh Hastanesi'nin bulunduğu bazı şirket ve kurumlarının İran kaynaklı siber saldırılara maruz kaldığını ancak herhangi bir zararın meydana gelmediğini ileri sürdü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın Ulusal Siber Güvenlik Kurumuna dayandırdığı habere göre, son haftalarda İran'dan gelen siber saldırılar, İsrail'deki ekonomik kurumlara bilgi işlem hizmeti sunan şirketleri hedef aldı.

Yom Kippur'da (1 Ekim) Assaf Harofe Hastanesi'ni hedef alan siber saldırıda, "hassas tıbbi verilerin, personel ile hastaların kişisel, finansal bilgilerinin çalındığı ve yayınlandığı" iddia edildi.

"Saldırganların hastanenin faaliyetlerini aksatmaya çalıştıkları ancak saldırının erken aşamada tespit edilip durdurulduğu ve tıbbi hizmetlerde herhangi bir zarara yol açmadığı" belirtildi.

Daha önce Doğu Avrupalı ??bir hacker grubunun saldırıyı üstlendiği ancak İsrail soruşturmalarının saldırının İran kaynaklı olduğu sonucuna vardığı öne sürüldü.

Aynı kaynağa göre, hackerlar çalınan kullanıcı adı ve parola gibi giriş bilgilerini kullanarak İsrail sistemlerine sızdı.???????

İranlı yetkililer, İsrail'in suçlaması hakkında açıklama yapmadı.

İsrail, son yıllarda ticari kuruluşların, sigorta şirketlerinin, hastanelerin ve hatta su idaresi gibi hayati önem taşıyan kurumların siber saldırılara maruz kaldığını duyurdu.

Kaynak: AA / Güncel
