İsrail Hapishanesinde 70 Yaşındaki Filistinli Tutuklu Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nden alıkonulan 70 yaşındaki Filistinli esirin İsrail'in güneyindeki Sde Teiman Hapishanesinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail makamlarından gelen geri dönüşün ardından konuya ilişkin ortak açıklama yaptı.

Muhammed İbrahim Hüseyin Ebu Habl isimli 70 yaşındaki Filistinlinin, Kasım 2024'te Gazze kentindeki sözde sivil yönetim kontrol noktasında alıkonulduktan sonra 10 Ocak 2025'te İsrail'in kötü şöhretli Sde Teiman Hapishanesinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ebu Habl'ın ölüm nedenine ilişkin detaylı bilgi verilmedi. Ebu Habl'ın ölümünün, İsrail'in acımasız sisteminin işlediği suçlar listesine eklendiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, Ebu Habl'ın İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden 71'inci Filistinli olduğu ve bunlardan 45'inin Gazzeli olduğu belirtildi.

İsrail hapishanelerinde 71 Filistinlinin hayatını kaybetmesinin, "1967'den bu yana kayda geçen en kanlı dönemde en yüksek sayı" olduğuna dikkat çekildi.

İsrail hapishanelerinde 1967'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 308'e çıktığına işaret edildi.