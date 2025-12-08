Haberler

İsrail hapishanelerinde Ben-Gvir döneminde 110 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in göreve gelmesinin ardından cezaevlerinde 110 Filistinli esirin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölümlerin çoğu hastanelerde kaydedilirken, bu durum önceki yıllara göre 'rekor düzeyde bir artış' olarak değerlendiriliyor.

İsrail'de kolluk kuvvetleri ve hapishanelerden sorumlu aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in göreve başladığı 2022 yılı sonundan bu yana, cezaevlerinde 110 Filistinli esirin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in "Walla" haber sitesinde yayınlanan haberde, 23 Ocak 2023 - 5 Haziran 2025 tarihlerinde 110 "güvenlik tutuklusunun" (Filistinli esir) yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Habere göre, 2023 yılında 14'ü hastanelerde olmak üzere 32 Filistinli esir hayatını kaybederken, 2024'te bu sayı 31'i hastanelerde olmak üzere 47'ye yükseldi. 2025 yılı içinde ise şimdiye kadar 31 Filistinli esir hayatını kaybetti.

Ölümlerin çoğu gözaltı merkezlerinde değil, hastanelerde kaydedildi.

İsrail hapishanelerindeki ölümlerde "rekor" artış

Haberde, bu sayının, önceki on yıllara kıyasla "rekor düzeyde bir artışa" işaret ettiği vurgulandı.

İsrail makamlarının Ben-Gvir öncesi yıllara ilişkin resmi ölüm verilerini yayımlamadığı, ancak insan hakları örgütlerinin tahminlerine göre bu yıllarda sayının onlar ile ifade edildiği aktarıldı.

Ben-Gvir'in, Gazze'ye saldırıların başlamasından bu yana Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerinin İsrail hapishanelerindeki Filistinlileri ziyaretine izin vermediği belirtildi.

Filistinli esirlerin tutulduğu tesislere ilişkin çok sayıda şikayet yapıldı

Öte yandan İsrail Adalet Bakanlığına bağlı Başsavcı Ofisinin geçen hafta yayımladığı yıllık raporda, Filistinli esirlerin tutulduğu tesislerde şiddetli açlık, aşırı kilo kaybı, aşırı kalabalık koğuşlar ve kötü hijyen koşullarına ilişkin çok sayıda şikayetin olduğu bildirildi.

Filistin Esirler Heyeti'nin 2015 yılında yayımladığı verilere göre, 1967- 2007 yıllarında İsrail hapishanelerinde 187 Filistinli esir hayatını kaybetmişti.

İsrail hapishanelerinde aralarında çocuklar ve kadınların da olduğu 9 bin 300'den fazla Filistinli bulunuyor. Filistinli ve İsrailli insan hakları örgütlerine göre Filistinli esirler; işkence, aç bırakılma, tıbbi ihmal ve ağır kötü muameleye maruz bırakılıyor.

İsrailli sivil toplum örgütü, ölümlerdeki olağanüstü artışa dikkat çekti

Öte yandan İsrail basınının aktardığına göre, İsrailli sivil toplum örgütü "Doktorlar İnsan Hakları İçin" geçen ay İsrail Cezaevi İdaresi tesislerindeki esir ölümlerine ilişkin bir rapor yayımladı.

Rapora göre, Gazze'ye saldırıların başladığı 8 Ekim 2023'ten Ağustos 2025'e kadar 46 Filistinli cezaevi tesislerinde öldü.

Mevcut verilerin, cezaevlerinde yaşanan ölümlerdeki olağanüstü artışa işaret ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Güncel
