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İsrail, Hamas'ın Batı Şeria'daki yöneticilerinden Hasan Yusuf'u 2,5 yıl alıkoyduktan sonra serbest bıraktı

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İsrail, Hamas'ın Batı Şeria'daki yöneticilerinden Hasan Yusuf'u 2,5 yıllık idari tutukluluğun ardından serbest bıraktı. Hamas, Yusuf'un serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılarken, Filistinli tüm esirlerin salıverilmesi çağrısında bulundu.

İsrail, Hamas'ın Batı Şeria'daki yöneticilerinden Hasan Yusuf'u, İsrail hapishanelerinde "idari tutukluluk" altında geçirdiği 2,5 yılın ardından serbest bıraktı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hasan Yusuf'un, İsrail hapishanelerindeki 2,5 yıldan fazla idari tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmasının memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Açıklamada, Yusuf için "ilham veren bir şahsiyet" olmasının yanı sıra "sabır ve sebat timsali" ifadeleri kullanılırken, Yusuf'un hayatı boyunca İsrail hapishanelerinde 20 yıldan fazla süre tutulduğu vurgulandı.

Gözaltı sürecinde Yusuf'un "tecrit, işkence ve tıbbi ihmale maruz kaldığı" belirtilen açıklamada, Yusuf'un duruşunu koruduğu ve halkının haklarını savunmaya devam ettiği kaydedildi.

Filistinli tüm esirlerin İsrail hapishanelerinden serbest bırakılması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarından destek istendi.

Yusuf, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımın başlamasıyla birlikte işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Batı Şeria'daki Hamas'ın önde gelen isimlerinden olan ve 2006 yılında Yasama Meclisi üyeliğine seçilen Hasan Yusuf, ilk defa 16 yaşında İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri 1 aydan 6 aya kadar alıkoyabiliyor. Askeri mahkemeler, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar vererek tutukluya hangi suçla itham edildiğini açıklamadan bu süreyi 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistinli ve İsrailli insan hakları raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 9 bin 600'den fazla Filistinli bulunuyor.

İsrail hapishaneleri sık sık işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal sonucu ölümlerle gündeme geliyor.

Kaynak: AA
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