İsrail Güçleri, Tel Aviv'deki Gazze Esirleri Gösterisine Müdahale Etti

İsrail Güçleri, Tel Aviv'deki Gazze Esirleri Gösterisine Müdahale Etti
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Tel Aviv'de, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi talebiyle düzenlenen gösteriye İsrail güçleri müdahale etti. Binlerce kişi, ABD'nin Orta Doğu temsilcisiyle esir takası için yeni bir anlaşma talep etti. Gösteride, Başbakan Netanyahu eleştirildi.

İsrail güçleri, Tel Aviv'deki Habima Meydanı'nda "Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi" talebiyle düzenlenen gösteriye müdahalede bulundu.

Başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in çeşitli kentlerinde gösteriler düzenlendi. Tel Aviv'deki gösteriye, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi için anlaşma talep eden binlerce İsrailli katıldı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, İsrail güçlerinin, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi talebiyle Tel Aviv'de düzenlenen gösteriye müdahale ettiği görüldü.

İsrailli esir yakınları, gösteride ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'tan Gazze Şeridi'nde esir takası için yeni bir anlaşma taslağı talep etmişti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarının hayatını tehlikeye attığını açıkladığı esir Matan Zangauker'in annesi Einav Zangauker de Tel Aviv'deki gösteride konuşmuştu.

Zangauker, "Ölüm meleği Netanyahu esirleri kurban etmeye devam ediyor." diyerek, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu iktidarını sürdürmek için orduyu kullanmakla suçlamıştı.

Oğlu ölürse kanının Netanyahu'nun elinde olacağını söyleyen Zangauker, Başbakanın siyasi kaygıları nedeniyle Gazze'ye düzenlenen saldırıların esirleri öldürdüğünü ve bu saldırıların yasa dışı emir olduğunu dile getirmişti.

Kaynak: AA / Khaled Yousef - Güncel
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