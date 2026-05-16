Sınır ihlallerini sürdüren İsrail ordusu, Suriye'de Kuneytra kırsalında baskın düzenledi

İsrail ordusuna ait birliklerin, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalında 2 ayrı noktada ilerleyerek baskınlar düzenlediği bildirildi.

Suriye resmi televizyon kanalı el-İhbariyye'nin aktardığına göre, İsrail güçlerine ait 4 araçtan oluşan askeri bir devriye, Kuneytra'nın güney kırsalındaki Sayda el-Hanut köyüne doğru ilerledi.

Ayrıca İsrail ordusuna ait 3 tankın, güney Kuneytra kırsalında el-Muallaka köyü yakınlarında bulunan Dıraiyyat Birliği bölgesine girdiği belirtildi.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu vurguluyor.