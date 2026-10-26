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İsrail güçleri Kuneytra'da zeytinlikleri buldozerlerle tahrip etmeyi sürdürüyor

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İsrail güçleri Kuneytra'da zeytinlikleri buldozerlerle tahrip etmeyi sürdürüyor
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İsrail güçleri, Kuneytra'da tarım arazilerini buldozerlerle tahrip ederek çiftçilerin geçim kaynağı zeytinliklere zarar verdi. SANA'ya göre bu operasyonlar, Golan Tepeleri'ne komşu bölgelerde Sufa 53 hattı için askeri yol ve tahkimat inşasının parçası.

KUNEYTRA, 26 Ekim (Xinhua) -- İsrail güçleri, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra vilayetinde tarım arazilerini buldozerlerle tahrip etmeyi sürdürürken, yerel çiftçilerin geçim kaynağı olan zeytinliklere zarar verdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın pazar günkü haberine göre söz konusu operasyonlar, İsrail'in "Sufa 53" hattı olarak adlandırdığı, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne komşu bölgelerde askeri yol, tahkimat ve gözetleme mevzileri inşa etme çalışmalarının bir parçasını oluşturuyor.

Kaynak: Xinhua
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