İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te Silvan beldesinde 2 Filistin evini yıktı

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İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 2 evi yıktığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'daki haberde, İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan beldesinde Filistinlilere ait 2 evi yerle bir ettiği belirtildi.

Kudüs Valiliği de İsrail güçlerinin, iş makineleriyle Silvan beldesinin Vad Kaddum Mahallesi'ne baskın yaparak Filistinli Hani es-Selayime ve babasına ait 2 evi yıktığını açıkladı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının olmadığını vurgulayan Filistinliler, bunu "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının parçası" şeklinde değerlendiriyor.

Kaynak: AA