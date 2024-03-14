İsrail Gazze'de yardım bekleyenlere ateş açtı: 6 ölü, 83 yaralı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları sonrası açlık ve kıtlığın yaşandığı Gazze'de bir katliam daha yaşandı. İnsani yardım almak için bekleyen Filistinlilere ateş açan İsrail ordusu 6 kişiyi öldürdü, 83'ünü yaraladı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Açlıkla boğuşan Gazze'nin kuzeyinde yüzlerce Filistinlinin un yardımı alabilmek için gece sokaklara dökülmesinin ardından İsrail güçleri katliam yaptı. Elektriğin olmadığı ve İsrail saldırılarının yıktığı yollarda gecenin karanlığında bir torba un alabilmek için yürüyen Filistinliler, El-Kuveyt Kavşağı'nda toplandı.

Erken gelenler bir torba da olsa un alabilirken, bazıları eli boş döndü bazıları ise bu uğurda canından oldu. Gazze'de 2,3 milyon Filistinliyi açlığa sürükleyen İsrail'in güçleri, El-Kuveyt Kavşağı'nda yardım almak için toplanan Filistinlilere ateş açtı.

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail güçlerinin El-Kuveyt kavşağında yardım almak için bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 6 kişinin öldürüldüğünü, 83 kişinin de yaralandığını bildirdi. Haberde, yaralıların Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesine nakledildiği ifade edildi.