Haberler

Albüm: İsrail Güçleri, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Bir Evi Yıktı

Albüm: İsrail Güçleri, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Bir Evi Yıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

El Halil'de İsrail güçleri tarafından bir Filistin evi yıkıldı. Ayrıca, 80 Filistinli gözaltına alınırken, Filistin Yönetimi'nin Kudüs İşleri Bakanı'nın Batı Şeria'ya girişi yasaklandı.

EL HALİL, 16 Ocak (Xinhua) -- İsrail güçleri, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde Filistinlilere ait bir evi yıktı.

Filistinli kaynaklar perşembe günü yaptıkları açıklamada, İsrail güçlerinin 80 Filistinliyi gözaltına aldığını ve Filistin Yönetimi'nin Kudüs İşleri Bakanı'nın Batı Şeria'ya girişini yasakladığını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf
Jürgen Klopp'un Real Madrid teknik direktörlüğü için koştuğu şart olay

Real Madrid teknik direktörlüğü için koştuğu şart olay
Infantino'nun maaşı olay oldu

Aldığı maaş olay oldu
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
Madonna'dan İran'daki protestoculara destek mesajı

Madonna, İran'daki protestolarda tarafını açıkça belli etti
ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu