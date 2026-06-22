İsrail güçleri Kudüs'te Rum Ortodoks Kilisesi'ne ait araziye baskın düzenledi

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne ait bir araziye baskın düzenlediğini bildirdi.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e bağlı "Doğa ve Parklar Otoritesi" ekiplerinin, Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan beldesinde bulunan Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne ait araziye baskın düzenlediği ve arazinin bakımından sorumlu kişiyi bölgeden çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 11 dönümlük arazinin, İsrail makamlarının Silvan'daki El-Bustan Mahallesi'nde 15 Haziran'da el koyduğu ve görevlileri bölgeden uzaklaştırmasının ardından alanı çitler ve kapılarla çevirdiği yerin yakınlarında bulunduğu kaydedildi.

Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin söz konusu arazinin geri alınması ve İsrail'in müdahalesinin sonlandırılması talebiyle dava açtığı belirtilen açıklamada, İsrail mahkemesinin patrikhanenin mülkiyet belgelerini sunmasına rağmen davaya ilişkin kararını 25 Haziran'a ertelediği ifade edildi.

Kudüs'teki Filistin kurumlarına göre, İsrail'in bu son adımı işgal altındaki Doğu Kudüs'te, özellikle Mescid-i Aksa çevresindeki bölgelerde Filistinlilere ve dini kurumlara ait arazi ve mülkleri hedef alan uygulamaların son halkasını oluşturuyor.

Filistin'de Kilise İşlerini Takip Yüksek Başkanlık Komitesi de daha önce yaptığı açıklamada, kiliseye ait araziye el konulmasını kınayarak bunun uluslararası hukuk ve özel mülkiyet haklarının açık ihlali olduğunu belirtmişti.

Komite, Silvan'da yaşananların Filistin topraklarına, vakıflara ve kilise mülklerine yönelik sistematik el koyma politikasının bir parçası olduğunu savunarak, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve insan hakları kuruluşlarını Hristiyan ve Müslüman kutsal mekanlarının korunması için harekete geçmeye çağırmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistinli resmi kaynaklara göre, söz konusu tarihten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da artan İsrail saldırılarında 1173 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 666 kişi yaralandı. Aynı dönemde yaklaşık 23 bin Filistinli gözaltına alınırken, 33 bin kişi de yerinden edildi.