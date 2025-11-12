İsrail Güçleri Doğu Kudüs'te Filistinli Aileye Ait Evi Yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde Filistinli aileye ait bir evi "ruhsatsız" inşa edildiği iddiasıyla yıktı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail'e bağlı Kudüs belediyesinden ekipler polis eşliğinde Silvan beldesinin El-Bustan Mahallesi'ne baskın düzenledi. Filistinli Musa Bedran'a ait ev, İsrail güçlerinin nezaretinde ekiplerce yıkıldı.

El-Bustan Mahallesi'nin, "Tevrat Bahçesi" adı verilen bir projenin hayata geçirilmesi amacıyla İsrail'in hedefindeki en kritik bölgelerden biri olduğu ifade ediliyor.

İsrail güçleri, 5 Kasım'da da El-Bustan Mahallesi'nde Filistinlilere ait 3 evi yıkmıştı. Mahallede bulunan 100 evin bir kısmı yıkılırken, diğerleri de İsrail'in yıkım tehdidi altında bulunuyor.