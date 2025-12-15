Haberler

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da iki ABD'li aktivisti gözaltına aldı

Uluslararası Dayanışma Hareketi'ne (ISM) gönüllü olarak katılan iki ABD'li aktivist, Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı, Abu Hamam ailesinin zorla yerinden edilmesine karşı yapılan protesto sırasında gerçekleşti. Aktivistlerin yasal süreyi aşarak alıkonulduğu bildirildi.

ISM'den yapılan açıklamada, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki el-Muğayyir köyünde yaşayan Abu Hamam ailesinin zorla yerinden edilmesine karşı çıkan gönüllüler Irene Cho ve Trudi Frost'un 12 Aralık'ta gözaltına alındığı belirtildi.

Ailenin bir yılı aşkın süredir İsrailli yerleşimciler ve silahlı kuvvetler tarafından sürekli taciz ve saldırıya maruz kaldığı aktarılan açıklamada, geçen hafta bu saldırıların neredeyse her gün gerçekleştiğine dikkati çekildi.

Açıklamada, İsrailli güçlerin "bir ay süreyle bölgeyi kapatma emri" çıkardığı ancak kapatma kararına eklenen haritada yasaklı bölge olarak işaretlenen alanda Abu Hamam ailesinin evinin yer almadığı kaydedildi.

Buna rağmen İsrail güçlerinin aileyi rahatsız etmeye ve saldırılarına devam ettiğine işaret edilen açıklamada, aileyle dayanışma içinde olan aktivistlerin İsrail güçlerince gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Cho ve Frost'un dün gece ülkede bulunma izinlerinin iptal edildiği ve Ramla kentindeki Givon Hapishanesi'ne gönderildikleri bilgisi paylaşıldı.

İki aktivistin gözaltı sürelerinin yasal olan 24 saatlik sınırı aştığı ve hukuka aykırı şekilde alıkonulduğu vurgulanan açıklamada, gözaltı durumlarının 72 saat içinde incelenmesinin beklendiği belirtildi.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı - Güncel
