İsrail Güçleri BM Okullarına Baskın Düzenledi

RAMALLAH, 9 Mayıs (Xinhua) -- Ağır silahlı İsrail güçlerinin sabah saatlerinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) 3 okuluna baskın düzenlemesinin ardından ajans, Doğu Kudüs'teki 6 okulda tüm çocukları tahliye etmek zorunda kaldı.

Ajansın genel komiseri Philippe Lazzarini perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "An itibarıyla bazıları daha 6 yaşında olan yaklaşık 800 kız ve erkek çocuk şok ve travma içinde" dedi.

"Okullara baskın yapmak ve okulları zorla kapatmak uluslararası hukuku açıkça hiçe saymaktır" diyen Lazzarini, söz konusu "okulların BM'nin dokunulmaz tesisleri" olduğunu belirtti.

İsrail polisinin geçtiğimiz ayın başlarında okul kapatma emri yayımlayarak Şuafat Mülteci Kampı'ndaki 3 okul ile Silvan kasabası ve Doğu Kudüs'teki Sur Bahir ve Vadi el-Coz mahallelerindeki 3 okulun okulun 30 gün içinde kapatılmasını talep etmiş, verilen süre çarşamba günü sona ermişti.

İsrail'in kapatma emrini uygulamaya koymasına karşı çıkan Lazzarini, bunun "Filistinli çocukların en temel hakkı olan öğrenme hakkını ellerinden aldığını" söyledi.

Filistin Eğitim Bakanlığı ise yaptığı basın açıklamasında İsrail'in "uluslararası kural ve yasalara aykırı bir suç" olarak nitelediği uygulamasını kınadı.