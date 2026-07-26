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İsrail güçleri, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 58 Filistinliyi gözaltına aldı

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- İsrail güçleri sabah saatlerinden itibaren Batı Şeria'nın Tulkerim, Nablus ve El Halil başta olmak üzere birçok bölgesine baskınlar düzenledi

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında engelli bir çocuk, 75 yaşındaki bir kişi ile kadınların da bulunduğu 58 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Batı Şeria'nın Tulkerim, Nablus ve El Halil başta olmak üzere birçok bölgesine baskınlar düzenledi.

Nablus kenti ve çevresindeki beldelere düzenlenen baskınlarda biri kadın 27 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçleri, El Halil kent merkezi ile çevresindeki beldelere düzenlediği baskınlarda 75 yaşında bir adam ile engelli bir çocuğun da bulunduğu 13 Filistinliyi gözaltına aldı.

Tulkerim ve beldelerine yapılan baskınlarda biri kadın olmak üzere 14 Filistinli gözaltına alındı.

Ayrıca Cenin'de 2, Tubas kentinin güneydoğusundaki Tammun beldesinde de biri kadın olmak üzere 2 kişi İsrail güçlerince gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılar arttı.

Kaynak: AA
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