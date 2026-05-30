İsrail askerleri Batı Şeria'da bir köye baskın düzenledi
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın merkezi Ramallah şehrinin kuzeydoğusundaki El-Mugayir köyüne baskın yaptı.
Yerel kaynakların AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusundan bir askeri birlik, zırhlı araçlarla Mugayir köyünü bastı.
Köyün sokaklarında devriye gezen İsrail güçleri, vatandaşların evlerine doğru yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz bombası attı.
Köy sakinleri, gaz bombaları nedeniyle bir evin yakınında yangın çıktığını belirtti.
Baskın sırasında askeri birlik, köyün batı girişinde bir kontrol noktası kurdu. Filistinlilere ait çok sayıda aracı durdurarak bir süre alıkoyan ve ulaşımı engelleyen İsrail güçleri, daha sonra köyden ayrıldı.