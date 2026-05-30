İsrail askerleri Batı Şeria'da bir köye baskın düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehrine bağlı El-Mugayir köyüne zırhlı araçlarla baskın yaptı. Köy sokaklarında devriye gezen askerler, yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz bombası attı. Gaz bombaları nedeniyle bir evin yakınında yangın çıktı. Baskın sırasında köyün batı girişinde kontrol noktası kuran İsrail güçleri, Filistinlilere ait araçları durdurup ulaşımı engelledikten sonra bölgeden ayrıldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın merkezi Ramallah şehrinin kuzeydoğusundaki El-Mugayir köyüne baskın yaptı.

Yerel kaynakların AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusundan bir askeri birlik, zırhlı araçlarla Mugayir köyünü bastı.

Köyün sokaklarında devriye gezen İsrail güçleri, vatandaşların evlerine doğru yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz bombası attı.

Köy sakinleri, gaz bombaları nedeniyle bir evin yakınında yangın çıktığını belirtti.

Baskın sırasında askeri birlik, köyün batı girişinde bir kontrol noktası kurdu. Filistinlilere ait çok sayıda aracı durdurarak bir süre alıkoyan ve ulaşımı engelleyen İsrail güçleri, daha sonra köyden ayrıldı.

Kaynak: AA / Layan Bsharat
