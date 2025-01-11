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İsrail basınına sızan istifa mektubuna göre İsrail Genelkurmay Başkan Yardımcısı Amir Baram'ın şubat ayında görevden ayrılmak istediği ifade edildi. Baram'ın istifa talebinin Genelkurmay'da "şok etkisi" yarattığı iddia edildi.

İsrail Genelkurmay Başkan Yardımcısı Amir Baram, Gazze''deki çatışmaların yoğunluğunun azalmasını ve orduya sunduğu sınırlı katkıyı gerekçe göstererek görevden ayrılmak istedi. Baram'ın istifa mektubu İsrail basınına sızdı.

"BU POZİSYONDA ÜÇ YA DA DÖRT YIL GÖREV YAPMAK GİBİ BİR NİYETİM YOK"

Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye sunduğu istifa mektubunda Baram, normalde iki yıl olan görev süresinin daha önce Gazze'ye saldırılar nedeniyle altı ay uzatılması talebini kabul ettiğini hatırlattı. Baram, gelecekte savunma alanında herhangi bir rolü üstlenmeye istekli olduğunu belirterek "Bu pozisyonda üç ya da dört yıl görev yapmak gibi bir niyetim yok." ifadesini kullandı.

"HER TÜRLÜ GÖREVİ YERİNE GETİRECEK"

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Genelkurmay Başkanı Halevi'nin Baram'ı üstlendiği önemli görevler nedeniyle takdir ettiği belirtilirken "(Baram'ın) kendisinden istenen ya da talep edilen her türlü görevi yerine getireceği" de bildirildi.

"ŞOK ETKİSİ" YARATTI

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde ise Baram'ın, cuma günü Halevi'ye aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle görevi bırakmak istediğini söylediği öne sürüldü. Ayrıca haberde, Baram'ın istifa talebinin Genelkurmay'da "şok etkisi" yarattığı iddia edildi.

İsrail ordusunun iki numaralı isminden istifa kararı
Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Celik:

ne kadar çırpınırsanız çırpının er ya da geç bir musa çıkacak ve yok olacaksınız Allah'ın izniyle

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