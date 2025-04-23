İsrail Gazze'ye Saldırılar Düzenledi: 28 Ölü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 28 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıkları ve hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir evi hedef aldı. Saldırıda 8 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadır bombalandı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Mevasi bölgesinde ayrıca zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırın hedef alındığı saldırıda 1 Filistinli öldü, 5 kişi yaralandı.

Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla beldesinde de Filistin Bankası yakınında bir çadırın hedef alındığı saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Beni Süheyla'ya bağlı Fecm Mahallesi'nde de bir çadır hedef alındı. Saldırıda 5 Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde bir eve düzenlenen hava saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kuzeyde evleri hedef alan saldırıların ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarında enkazda 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sivil savunma ekipleri, yıkılan evlerin enkazı altında kurtarılmayı bekleyen çok sayıda kişinin olduğu bilgisini verdi.

İsrail savaş uçakları, kuzeyde yer alan Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı Yafa Okulunu bombaladı. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Orduya ait araçlar, Gazze kentinin doğu bölgelerine ateş açtı. İsrail Zeytun ve Şucaiyye mahallelerinin doğusunda ise topçu atışlarıyla saldırılarını sürdürüyor.