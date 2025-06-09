İsrail, Gazze'ye Giden Madleen Yardım Gemisine Baskın Düzenledi

- İsrail'den Gazze'ye giden Madleen yardım gemisine baskın: "Gemideki gönüllüler kaçırıldı"

Gemi ile irtibat kesildi

Madleen, İsrail'in Aşdod Limanı'na çekildi

GAZZE - İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne giden Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait yardım gemisi Madleen'e baskın düzenlerken, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndan yapılan açıklamada, gemideki 2'si Türk 12 gönüllünün İsrail ordusu tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Gazze'deki katliamlarını sürdüren İsrail'den uluslararası toplumun tepkisini çekecek bir hamle daha geldi. İsrail ordusu, 1 Haziran'da İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Katanya kentinden yola çıkan ve Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etti. Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndan yapılan açıklamada Madleen gemisi ile irtibatın kesildiği belirtilerek, "İsrail güçleri gemiye baskın düzenledi" denildi. Aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham, Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan ile Türk aktivistler Şuayb Ordu ve Yasemin Acar'ın da bulunduğu 12 insan hakları savunucusunun İsrail güçleri tarafından kaçırıldığı aktarıldı. FFC tarafından paylaşılan görüntülerde, Madleen gemisindeki 12 kişinin İsrail güçlerinin gemiye çıktığı sırada ellerini havaya kaldırarak beklediği görüldü. İsrail güçlerinin gemiye çıkmadan önce gemi çevresinde dronlar uçurduğu, sinyal kesicilerle müdahale ettiği ve göz yaşartıcı kimyasal bir madde sıktığı aktarıldı.

"Madleen, şu anda uluslararası sularda saldırı altında bulunuyor"

Girişimin organizasyonunu üstlenen Özgürlük Filosu Koalisyonu adlı grup tarafından yayınlanan açıklamada ise, "Madleen, şu anda uluslararası sularda saldırı altında bulunuyor. Gemiyi çevreleyen dört pervaneli dronlar, beyaz tahriş edici bir madde sıkıyor. İletişime karıştırıcı ile müdahale ediliyor ve telsizden rahatsız edici sesler duyuluyor" denildi. Kısa süre sonra gerçekleşen müdahaleye ilişkin görüntülerde ise aktivistlerin, "Müdahaleye uğruyoruz" dedikleri ve aktivistlere "Telefonlarınızı bırakın" şeklindeki direktifler yöneltildiği duyuldu. Grup, güvenlikleri için uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu.

"Ünlülerin selfie yatı, güvenli bir şekilde İsrail kıyılarına doğru ilerliyor"

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Greta Thunberg dahil 12 insan hakları savunucusunun tek amacının "kamuoyunun dikkatini çekmek olduğu" savunularak, "Ünlülerin yer aldığı selfie yatı güvenli bir şekilde İsrail kıyılarına doğru ilerliyor. Yolcuların kendi ülkelerine dönmeleri bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

"Bir kamyon dolusu yardımdan bile az malzeme içeren bir medya provokasyonu sahnelenmeye çalışılırken, yalnızca son iki hafta içinde İsrail'den Gazze'ye bin 200'den fazla yardım tırı girdi. Buna ek olarak, Gazze İnsani Yardım Vakfı, Gazze'deki sivillere doğrudan yaklaşık 11 milyon öğün yemek dağıttı" iddiasında bulunulan açıklamada, "Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırmanın yolları vardır. Bu yollar Instagram selfielerini içermiyor" denildi.

Madleen gemisindeki yardımların "gerçek" kanallar aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacağı savunularak, "Selfie yatındaki tüm yolcular güvende ve zarar görmedi. Onlara sandviç ve su verildi. Şov sona erdi" denildi.

İsrail güçleri, Madleen yardım gemisini Aşdod Limanı'na çekti.

İnsani yardım için yola çıkmıştı

Özgürlük Filosu Koalisyonu adlı sivil toplum kuruluşuna ait Madeleen gemisi, Gazze'ye yönelik ablukayı kırarak bölgeye insani yardım götürmek amacıyla 1 Haziran'da İtalya'nın Sicilya bölgesinde bulunan Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan yola çıkmıştı.

İsrail geminin engelleneceğini duyurmuştu

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, daha önce yaptığı açıklamada FFC'nin misyonuna izin verilmeyeceğini ifade ederek, geminin Gazze kıyılarına ulaşmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapma" talimatı verdiğini duyurmuştu.